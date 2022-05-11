هاني برزي: العودة لمستندات التحصيل تنقذ الصناعة المحلية من…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 مايو 2022 01:09 صباحاً - إسلام سالم – اعتبر هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعودة للعمل بمستندات التحصيل في استيراد مستلزمات الإنتاج “أنقذ الصناعات المحلية من نفاذ مخزون الخامات”.

وأضاف برزي، في تصريحات لبوابة دوت الخليج جورنال، أن قرار السيسي “يعطي رسائل واضحة للسوق المحلية والعالمية”، وهو يؤكد “اهتمام الدولة بالصناعات المحلية وتشجيع المنتج المصري”.

ويعتقد رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن السوق المحلية ستحتاج لفترة حتى تتجاوز “التبعات السلبية للعمل بالاعتمادات المستندية؛ فالأمر لا يمكن أن يعالج بضغطة زر”.

ويرى برزي أن استمرار العمل بالاعتمادات المستندية “كاد يؤدي لتوقف عدد من المصانع عن العمل، خاصة وأن السوق كانت تمر بمرحلة حرجة للغاية، استخدمت فيها المصانع من المخزون الذي ظل يتآكل طوال الفترة الماضية نتيجة لتأخر الاعتمادات، ومشاكل الشحن”.

ويتوقع أن يشهد سعر الدولار تحركات جديدة خلال الفترة المقبلة، قائلًا: “بالتأكيد ارتفاع أسعار الدولار سيؤثر على أسعار المنتجات الغذائية، ولكن من الصعب تحديد حجم التأثير؛ نظرا لعدم اتضاح المدى الذي يمكن أن يصل إليه سعر العملة الأمريكية”، مستبعدا ما يتردد عن إمكانية وصوله إلى ما بين 24 و30 جنيه.

كما صرح رئيس مجلس إدارة إيديتا للصناعات الغذائية بأن شركته تترقب حالة السوق في الفترة المقلة، ولا تستهدف استثمارات جديدة حاليًا.

وقال برزي إن عدم وضوح الرؤية أو التأخر في اتخاذ القرارات المناسبة يؤثر سلبا على القطاع الصناعي بصورة أكبر من ظروف التضخم.