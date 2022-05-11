شعبة النقل الدولي: العودة لمستندات التحصيل تحدث انفراجة كبرى…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 مايو 2022 12:11 صباحاً - إسلام سالم – أشاد عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من العمل بالاعتمادات المستندية والعودة إلى مسنتدات التحصيل.

وأوضح السمدوني، في بيان صحفي اليوم، أن هذه التوجيهات ستؤدي إلى “انفراجة كبرى” في توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام الخاصة بالمصانع.

وأشار إلى أن العمل بالاعتمادات المستندية “تسبب في تأثر إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج، وأثر أيضًأ علي مشكلة سلاسل الإمداد القائمة منذ بدأت جائحة كورونا، وأدى إلى ارتفاع الأسعار”.

ولفت السمدوني إلى أن شعبة النقل الدولي واللوجستيات والغرف التجارية ومنظمات الأعمال المختلفة، مثل اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال طالبت بإعادة النظر في هذا القرار لما له من آثار سلبية.

ونوه بأن المستوردين والشركات المصرية “اكتسبوا ثقة كبرى لدي عملائهم بالخارج، ويجب الحفاظ عليها”.

وطالب سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، البنك المركزي المصري بالسماح للمستوردين بتوفير العملات كما كانت في السابق، بحيث يوفر المستورد العملة الصعبة للبنك، ويتم التعامل دون انتظار لقوائم البنوك؛ حتي يكون للقرار المردود الصحيح علي الأسواق والشارع المصري.