مال وأعمال

جمعية رجال الأعمال ترحب بالعودة لمستندات التحصيل في استيراد…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر جمعية رجال الأعمال ترحب بالعودة لمستندات التحصيل في استيراد… من قسم مال واعمال

CairoBank

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 مايو 2022 12:11 صباحاً - إسلام سالم – رحب المهندس علي عيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لطلبات الجمعية ومجتمع الأعمال المصري بعد قراره بعودة العمل بمستندات التحصيل لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

predco_adv_2021

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال، في بيان مساء اليوم، إن الحوار المفتوح بين الدولة والقطاع الخاص يعزز من قدرات مواجهة التحديات والأزمات، وبخاصة في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم.

Edita2021

ونوَّه بأن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، عقد العديد من المباحثات واستطلع آراء مجتمع الأعمال وكذلك وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع.

وأكد عيسى أهمية استمرار هذا الحوار “الجاد والفعال”؛ لتحقيق “التنمية الاقتصادية والمجتمعية الشاملة” خاصة فيما يتعلق بالتصدي للأزمات وتيسير حركة التجارة وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.

FNG2021

وأوضح أن جمعية رجال الأعمال المصريين تضع إمكانياتها وخبراتها كافة لمساعدة الدولة في تنفيذ خططتها التنموية والاقتصادية وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن المصري.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جمعية رجال الأعمال ترحب بالعودة لمستندات التحصيل في استيراد… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا