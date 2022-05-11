جمعية رجال الأعمال ترحب بالعودة لمستندات التحصيل في استيراد…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 مايو 2022 12:11 صباحاً - إسلام سالم – رحب المهندس علي عيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لطلبات الجمعية ومجتمع الأعمال المصري بعد قراره بعودة العمل بمستندات التحصيل لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال، في بيان مساء اليوم، إن الحوار المفتوح بين الدولة والقطاع الخاص يعزز من قدرات مواجهة التحديات والأزمات، وبخاصة في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم.

ونوَّه بأن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، عقد العديد من المباحثات واستطلع آراء مجتمع الأعمال وكذلك وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع.

وأكد عيسى أهمية استمرار هذا الحوار “الجاد والفعال”؛ لتحقيق “التنمية الاقتصادية والمجتمعية الشاملة” خاصة فيما يتعلق بالتصدي للأزمات وتيسير حركة التجارة وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.

وأوضح أن جمعية رجال الأعمال المصريين تضع إمكانياتها وخبراتها كافة لمساعدة الدولة في تنفيذ خططتها التنموية والاقتصادية وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن المصري.