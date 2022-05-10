إعادة تشكيل شركة مملوكة لبلدية إربد الكبرى

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الرياض - احمد صلاح - عقدت هيئة مديري شركة “البلد” للاستثمار والتطوير والنقل المملوكة لبلدية إربد الكبرى، الثلاثاء، اجتماعها الأول، بعد إعادة تشكيلها بما يتواءم مع انتخاب مجلس بلدي جديد.

وتشكل مجلس هيئة المديرين الجديد من رئيس بلدية إربد الدكتور نبيل الكوفحي رئيساً لمجلس إدارة الشركة، وعضوية: محمد خالد الردايدة، والمهندس محمد الأمعري، وعماد النداف، والمهندس حسين الشيخ إلى جانب رئيسي غرفتي التجارة والصناعة، بينما جرى تسمية مدير دائرة الاستثمار في البلدية أمينا للسر.

وقدم رئيس الهيئة رئيس بلدية اربد الدكتور نبيل الكوفحي، خلال الاجتماع، تعريفاً كاملاً بالشركة وأهدافها وغاياتها، مشيراً إلى ضرورة أن تبدأ الشركة تنفيذ رؤاها وخططها على أرض الواقع وبما يعود على البلدية والمدينة بالفائدة.

وعرض الكوفحي لطبيعة علاقة وأعمال ومهام الشركة مع البلدية وكذلك مع المجلس الأعلى للاستثمار الذي سيعقد أول اجتماعاته خلال فترة قريبة.

وتوافقت الهيئة على ضرورة إضافة غايات وأهداف جديدة إلى الأهداف التي وضعت لدى تأسيسها، والتي تمثلت في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها، وإنشاء مراكز تجارية وأبنية، ومنشآت بارتفاعات عالية لاستثمارها أو بيعها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأقرّت الهيئة صلاحيات أخرى للشركة كإنشاء مناطق حرفية وصناعية وتطويرها، ومعالجة وتدوير النفايات الصلبة، والعمل في قطاع النقل الحضري، إلى جانب عقد شراكات مع القطاعين العام والخاص، وإنشاء وتطوير المدن الحضارية.