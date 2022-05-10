نعرض لكم الان تفاصيل خبر بايدن: التضخم على رأس أولويتنا الوطنية.. ونبحث رفع الرسوم… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 مايو 2022 10:08 مساءً - العربية دوت نت – أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أنه يضع “التضخم على رأس أولوياته الوطنية، ويشعر بمعاناة الأمريكيين بعد أن بلغ التضخم أعلى معدل له في أربعة عقود”.

وقال بايدن، في كلمة بالبيت الأبيض: “يتعين على البنك الاحتياطي الفيدرالي الاضطلاع بعمله، وسيؤدي وظيفته. أعتقد أن التضخم هو التحدي الاقتصادي الأكبر لدينا الآن، وأعتقد أنهم يرون ذلك أيضًا”.

ولكنه قال إن بعض “جذور التضخم خارجة عن سيطرته”، مشيرًا إلى جائحة كوفيد-19 وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأوضح بايدن أنه يبحث في رفع الرسوم الجمركية التي فرضها سلفه دونالد ترامب على الصين، لكن لم يتم التوصل بعد إلى قرار، مضيفا: “نناقش ذلك الآن.. لم يتم اتخاذ قرار بشأنه”.

ويتعرض بايدن لضغوط من بعض الجهات لإزالة هذه الرسوم في محاولة لخفض التضخم الكبير في الولايات المتحدة عن طريق جعل الواردات أرخص.

وفرض ترامب الرسوم الجمركية لمعاقبة الصين بعد أن اتهمها بممارسة سياسة غير عادلة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 8.5% للسنة المنتهية في مارس، وهو معدل لم يظهر منذ ديسمبر من عام 1981، لذا فقد تفكك البنك المركزي المصري مع مصطلح “مؤقت” ووجه أنظاره إلى مصطلح جديد وهو الترسيخ.

وأعطى بنك الاحتياطي الفيدرالي القليل جدًا من التوجيهات بشكل عام حول المدة التي يتوقعون أن تستغرقها زيادات الفائدة لخفض التضخم.

وقال باول إنها “بيئة صعبة للغاية أن تحاول إعطاء توجيهات مسبقة قبل 60 أو 90 يومًا.. هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تحدث في الاقتصاد وحول العالم”.

ويريد الأمريكيون، الذين تضرروا بشدة من ارتفاع أسعار الغاز والغذاء، أن يعرفوا متى يمكنهم أخيرا الشعور ببعض الراحة، خاصةً إذا كانت زيادة أسعار الفائدة الفيدرالية تخاطر بجر الاقتصاد إلى الركود.

وقبل أيام، وبعد أن أعلن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة لمكافحة التضخم، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن “مهمتنا هي التأكد من أن التضخم بهذه الطبيعة المرتفعة غير السارة لا يترسخ في الاقتصاد”.

ومن غير الواضح كيف يبدو التضخم الراسخ بالضبط أو كيف سنعرف ما إذا كنا قد وصلنا إليه.