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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط تعمق خسائرها.. والخام الأمريكي دون مستوى 100… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 مايو 2022 10:08 مساءً - وكالات – عمقت أسعار النفط خسائرها، في أثناء تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ هبط خام غرب تكساس الأمريكي دون مستوى 100 دولار.
وتراجع خام برنت بنحو 3.2% ليصل إلى مستويات 102 دولار للبرميل، وبلغ خام تكساس 99 دولارا للبرميل منخفضا 3.7%.
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