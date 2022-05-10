أسعار النفط تعمق خسائرها.. والخام الأمريكي دون مستوى 100…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 مايو 2022 10:08 مساءً - وكالات – عمقت أسعار النفط خسائرها، في أثناء تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ هبط خام غرب تكساس الأمريكي دون مستوى 100 دولار.

وتراجع خام برنت بنحو 3.2% ليصل إلى مستويات 102 دولار للبرميل، وبلغ خام تكساس 99 دولارا للبرميل منخفضا 3.7%.