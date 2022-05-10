نعرض لكم الان تفاصيل خبر أهم ما جاء في توجيهات السيسي بعودة مستندات التحصيل في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 مايو 2022 10:08 مساءً - دوت الخليج – وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات المطبقة مؤخرا على عملية الاستيراد، وهو ما وجد ترحيبا من جانب مستوردين ومتعاملين في السوق.

وتنشر بوابة دوت الخليج فيما يلي أهم ما جاء في توجيهات السيسي، خلال اجتماعه اليوم مع المجموعة الاقتصادية وبحضور رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر:

– مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات المطبقة مؤخرا على عملية الاستيراد.

– العودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.

– تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية محافظ البنك المركزي المصري، ووزيري المالية، والتجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.

وخلال اللقاء أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري أن:

– الاقتصاد المصري استطاع أن يستوعب التداعيات العالمية الحادة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وما استتبعها من تغييرات في السياسات النقدية العالمية.

– الدولة تمكنت من الحفاظ على المسار المالي والاقتصادي الآمن، والوضع النقدي المتزن، واستقرار احتياطات النقد الأجنبي بعد وفاء الدولة بجميع الالتزامات الدولية.

– ارتفاع حصيلة المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال الربع الأول نتيجة لزيادة كميات التصدير وفتح أسواق جديدة.

– ارتفاع حصيلة المنتجات غير البترولية وزادت إيرادات السياحة، وعائدات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال نفس الفترة.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية، وأجهزة الحكومة، تتحرك في عدة مسارات رئيسية، تستهدف:

– تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير مزيد من النقد الأجنبي.

– خفض نسبة عجز الموازنة العامة، مع المزيد من تشجيع القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار.

– تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين، وتقديم حزم تحفيزية للقطاعات ذات الأولوية، والتي تتمتع بقدرة على نمو العمالة وتوفير فرص العمل وبوجود طلب عالمي على نشاطها.