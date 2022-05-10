طيران الإمارات: الطلب على الدرجتين الأولى ورجال الأعمال فاق…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 مايو 2022 09:11 مساءً - العربية دوت نت – أكد الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، عدنان كاظم، أن الطلب على الدرجتين الأولى ورجال الأعمال فاق مستويات ما قبل كورونا.

وقال كاظم، في لقاء مع العربية، إن طيران الإمارات ستطلق الدرجة السياحية الممتازة في الأول من أغسطس على وجهات مثل لندن وباريس وسيدني بتكلفة تبلغ مرتين إلى مرتين ونصف سعر الدرجة السياحية.