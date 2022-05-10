نعرض لكم الان تفاصيل خبر تحالف أوروبي يقتنص بناء وتشغيل محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 مايو 2022 09:11 مساءً - دوت الخليج – وقعت هيئة ميناء دمياط مع شركة محطة حاويات دمياط أليانس و(تحالف شركات يوروجيت ألمانيا، وكونتشيب إيطاليا، وهاباج لويد للخطوط الملاحية العالمية؛ اتفاقية التزام لبناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية “تحيا مصر 1” في ميناء دمياط.

شهد مراسم التوقيع: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسفير الإيطالي ونائب السفير الألماني لدى القاهرة.

ووفقا للاتفاقية، تنفَّذ أرصفة للمحطة يبلغ طولها 1970 مترا، وبعمق يصل إلى 18 مترا، فيما تصل ساحتها الخلفية إلى 910 آلاف متر مربع، وطاقتها الاستيعابية إلى 4.5 مليون حاوية مكافئة.

وجرت الإشارة، خلال مراسم توقيع الاتفاقية، إلى أنه جار الانتهاء من البنية الأساسية بمعرفة هيئة ميناء دمياط بتكلفة 4.5 مليار جنيه بواسطة تحالف (المقاولون العرب – أركرودون)، ومن المخطط الانتهاء منها شهر ديسمبر المقبل.

وأكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الحكومة على تقديم جميع أوجه الدعم ومختلف التيسيرات للقطاع الخاص، والمستثمرين سواء المحليين أو الاجانب، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، والدفع بمشاركة ومساهمة هذا القطاع المحوري في مختلف أوجه التنمية التي تتم على مستوى الجمهورية.

وقال وزير النقل، الفريق كامل الوزير، إن توقيع الاتفاقية يأتي في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمصري في المشروعات الوطنية الكبرى، وجذب الخطوط الملاحية العالمية للموانئ المصرية.

وأضاف أن هذا التوقيع نتاج مفاوضات ماراثونية مع التحالف الذي يعد أكبر تحالف عالمي في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية وهو (تحالف يوروجيت ألمانيا -الخط الملاحي هاباج لويد – كونتشيب إيطاليا).

وأكد وزير النقل أن جميع المفاوضات وإجراءات المشروع تمت في ظل شفافية مطلقة، وخضع لمراجعة دقيقة من كل الأطراف لمدة عامين، كما روجع في مجلس الدولة، ووافق عليه مجلس الوزراء، كما صدرت موافقة البرلمان المصري عليه، واعتماد التحكيم في مركز القاهرة “لثقة المستثمر في القضاء المصري”.

وأوضح الوزير أن هذا التحالف يعد الأقوى في شرق البحر المتوسط، كونه سيحول المرفق المصري بدمياط إلى “أكبر مركز للترانزيت واللوجيستيات في المنطقة”.

وأضاف أنه “نظرا لما تتمتع به الإدارة المصرية من ثقة لدى التحالف، فإنه قرر أن يضخ استثمارات تصل إلى ما يقرب من نصف مليار دولار للمرحلة الأولى بمجرد توقيع العقد، وذلك رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم”.

وتتمثل المرحلة الأولى في: إنشاء محطة حاويات (تحيا مصر) المعدة لاستقبال الجيل السادس من سفن الحاويات، ويتولى المشغل العالمي “يوروجيت” – مشغل ميناء هامبورج- إدارة وتشغيل محطة حاويات “تحيا مصر1″، وهو ما يزيد من القدرة التنافسية لميناء دمياط، ويَحول دون لجوء الخطوط الملاحية إلى الموانئ المنافسة بشرق المتوسط نظرا لجودة الخدمات المقدمة بالموانيء المنافسة.

وأضاف وزير النقل أن المشروع يحول ميناء دمياط إلى مركز لحاويات الترانزيت للخط الملاحي الألماني، بحلول العام الثالث من التشغيل، والوصول بميناء دمياط لتداول 4.7 مليون حاوية مكافئة بدلا من 1.2 مليون حاوية مكافئة حاليا.

وتابع: من المتوقع أن يحقق المشروع إيرادات للدولة المصرية تصل إلى 3.364 مليار دولار خلال 30 عاما، وإتاحة وخلق 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يتضمن المشروع نقل خبرات ومهارات المشغل الأجنبي في مجالات (الإدارة والتشغيل – الصيانة – التسويق).

وكشف الوزير عن أنه من المتوقع أن تبدأ المحطة 2 الجديدة في ميناء دمياط عملياتها بحلول أوائل عام 2024، وستصل طاقتها التشغيلية الإجمالية النهائية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة، وستكون بمثابة مركز نقل استراتيجي مخصص لشركة هاباج لويد في شرق البحر المتوسط.

وأوضح الفريق كامل الوزير أن المشروع هو المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محور دمياط اللوجيستي المتكامل للحاويات، والذي ستبدأ المرحلة الثانية منه بحلول عام 2025.

وتتمثل في إنشاء محور لوجيستي من محطة (تحيا مصر) إلى مراكز التصنيع في الجمهورية عن طريق السكك الحديدية، وذلك لتخفيف حركة النقل الثقيل على الطرق.

ولفت الى أن المشروع المقترح يتضمن إنشاء منظومة متكاملة للنقل المتعدد الوسائط، والتي تشمل محطة الحاويات “تحيا مصر-1″بميناء دمياط، بحيث سيتم ربطها بأحد المواني الجافة أو المراكز اللوجستية بالسكك الحديدية، وتطبيق أحدث النظم في مجال تكنولوجيا المعلومات لإدارة هذه المنظومة بالكامل.

وذكر البيان أن “يوروجيت ألمانيا” بالاشتراك مع “كونتشيب إيطاليا” هي “مجموعة من أكبر مشغلي محطات الحاويات المستقلة الرائدة في أوروبا والبحر المتوسط”.

وتدير المجموعة شبكة من محطات الحاويات في 12 موقعًا من ساحل بحر الشمال إلى منطقة البحر المتوسط، بالإضافة إلى خدمات مناولة الحاويات في الموانئ البحرية، وإدارة وتشغيل محطات الحاويات تقدم المجموعة خدمات النقل متعدد الوسائط القيمة المضافة والمراكز اللوجيستية.

كما أن الخط الملاحي “هاباج لويد” يمتلك أسطولا يضم 253 سفينة حاويات حديثة وسعة نقل إجمالية تبلغ 1.8 مليون حاوية مكافئة.

وتعد هاباج لويد “واحدة من شركات الشحن البحري الرائدة في العالم”، ولديها 421 مكتبًا في 137 دولة، كما تمتلك أسطول حاويات يبلغ حوالي 3.1 مليون حاوية مكافئة، بما في ذلك أحد أكبر وأحدث أساطيل الحاويات المبردة.

وتوفر 126 خدمة للخطوط الملاحية المنتظمة في جميع أنحاء العالم اتصالات “سريعة وموثوقة” بين أكثر من 600 منفذ في جميع القارات، كما تعد “إحدى الشركات الرائدة في الممرات التجارية عبر المحيط الأطلسي والشرق الأوسط والأمريكتين”.