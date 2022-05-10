نعرض لكم الان تفاصيل خبر كامل الوزير: لدينا خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري في مصر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 مايو 2022 09:11 مساءً - دوت الخليج – قال وزير النقل، الفريق كامل الوزير، إن لدينا خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري في مصر.

وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية عقب توقيع اتفاقية بناء وتشغيل محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط:”لا نعمل فقط في ميناء دمياط، ولكن أيضًا في موانئ الإسكندرية، والدخيلة، والسخنة، وسفاجا، وجربوب، وجميع الموانئ المصرية الأخرى”.

وأضاف: نستهدف تطوير الموانئ المصرية كافة، وزيادة عدد الأرصفة وساحات التداول بها؛ من أجل “تحقيق نقلة نوعية في مجال النقل البحري بالدولة المصرية، بالإضافة إلى تسريع الإجراءات لزيادة طاقة التداول في الموانئ، فضلا عن زيادة خطوط الأسطول المصري، وزيادة عدد السفن التي سنستخدمها خلال الفترة المقبلة”.

ووقعت هيئة ميناء دمياط وتحالف عالمي يضم تحالف شركات “يوروجيت ألمانيا”، و”كونتشيب إيطاليا”، و”هاباج لويد”، بالإضافة إلى شركات مصرية متخصصة في مجال النقل البحري، اتفاقية التزام لبناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية “تحيا مصر1” في ميناء دمياط.

وأشار وزير النقل إلى أن طول هذه المحطة يبلغ نحو كيلومترين طولي أرصفة، بأعماق تصل إلى 18 مترا، وأن المشروع يأتي في إطار تخطيط وزارة النقل لتنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات.

وأضاف الفريق كامل الوزير أن محطة الحاويات الجديدة تضيف لميناء دمياط حوالي 3.5 مليون حاوية سنويا في طاقة التداول.

ولفت إلى أن المشروع “الأشمل والأكبر” والذي تم الاتفاق عليه مع التحالف، يتمثل في: إنشاء ممر أو محور لوجيستي بالكامل يستند بشكل أساسي على المحطة في ميناء دمياط، ثم ينطلق إلى مجموعة مناطق لوجيستية أو صناعية كبيرة تبدأ من دمياط حتى صعيد مصر، مرورا بمناطق الدلتا والقاهرة، حتى تتحقق فكرة المحور اللوجيستي الكبير؛ وسعيا لتحقيق الهدف الأشمل الذي نعمل على تنفيذه وفقا لتوجيهات السيد الرئيس وهو أن تكون مصر مركزا للوجيستيات.

وأشار الوزير إلى أنه من المتوقع أن “ننتهي نحن المصريون من إنشاء البنية الأساسية للمحطة بنهاية العام الحالي أو خلال الربع الأول من العام المقبل، وبالتزامن مع بدء التحالف في تجهيز المعدات وبدء إعداد البنية الفوقية للمحطة، حتى نتمكن من تشغيلها في منتصف العام المقبل أو في الربع الأخير منه”.

من جانبه، قال توماس إيكلمان، رئيس مجلس إدارة يوروجيت الألمانية: بدأنا التعاون مع وزارة النقل في مصر منذ عام 2018، ولقد تعاونا بشكل جيد للغاية لكي نحول ميناء دمياط إلى محور مهم للحاويات في منطقة شرق البحر المتوسط.

ولفت إلى أن رئيس الجمهورية اجتمع بهم عدة مرات، وأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد لهم دعمه القوي. أكد إيكلمان أن لدى التحالفثقة قوية للغاية في الاقتصاد المصري.

وقال: “مجموعتنا تستهدف من هذا المشروع تحويل الميناء إلى أكبر محطة دولية للحاويات في العالم”.