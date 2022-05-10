الدمغة والموازين تطالب تجار الذهب بسرعة تقديم علاماتهم…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 مايو 2022 08:06 مساءً - إسلام سالم _ أصدرت مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين، قرار توجيهي لأصحاب العلامات التجارية من العاملين بصناعة المعادن الثمينة بسرعة التوجه إلى المصلحة لتسليم صورة من العلامة التجارية الخاصة بهم حتى منتصف مايو الجاري.

وذكر التوجيه أن تسليم صورة العلامة التجارية يشمل من قام بتسجيل العلامة التجارية من قبل أو مطلوب تسجيلها للمرة الأولى وذلك بهدف مراجعة وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالعلامات التجارية بالمصلحة تمهيدا لتفعيل استخدامها لقبول المشغولات المقدمة منهم للدمغ.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت تداول ورقة تفيد بوقف التعامل في سوق الذهب، لحين صدور قرار من البنك المركزي المصري بتحديد سعر الدولار، امتناع التجار عن البيع والشراء، لتتدخل شعبتي الذهب والمجوهرات باتحادي الصناعات والغرف التجارية باصدار بيان مشترك تنفي فيه صحة تلك الأنباء المتداولة.

وقال البيان المشترك، إن المنشور الذي تم تداوله علي بعض مواقع التواصل الاجتماعي بوقف سوق الذهب غير صحيح، وأن الشركة المذكورة بالمنشور وهمية وغير معروفة وغير مسجلة سواء في شعبة التجارة أو الصناعة.

وأضاف البيان، أن البعض يحاول إحداث حالة من الاحتقان والاضطراب للسوق، وأن ماجاء بهذا المنشور حول عدم الشفافية في التسعير لا أساس له من الصحة والتسعير فعلاً يخضع لآليات العرض والطلب ووفقا لأسعار الأوقية في البورصات العالمية.