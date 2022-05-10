توماس شتراوس: 3 مليارات دولار حجم استثمارات توتال إنرجيز…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 مايو 2022 07:09 مساءً - إسلام سالم _ قال توماس شتراوس مدير عام شركة توتال إنرجيز إيجيبت للتسويق بمصر، إن استثمارات الشركة على مستوى دول العالم تصل إلى 3 مليارات دولار.

عدد من المشروعات قيد الإنشاء في مجال الطاقة المتجددة

وأضاف شتراوس، خلال تسليم جوائز مسابقة رواد الأعمال والمشروعات الناشئة التي تنظمها توتال، أن هناك اتجاه لزيادة الاستثمارات في مصر خاصة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما أن هناك عدد من المشروعات قيد الإنشاء في مجال الطاقة المتجددة.