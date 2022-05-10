- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تعاود الارتفاع وعيار 21 يسجل 1215 جنيها من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 مايو 2022 07:09 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بحوالي 15 جنيها، بعدما تراجعت بالأمس بنحو 35 جنيها.
وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن عيار 21 ارتفع إلى مستوى 1215 جنيها، وأرجع ذلك إلى زيادة معدلات الطلب على المعدن الأصفر في السوق المحلية.
وبلغ عيار 18 سعر 1104 جنيها، وصعد عيار 24 إلى 1326 منطقة، فيما قفز الجنيه الذهب ليلامس 9.720 جنيها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار الذهب تعاود الارتفاع وعيار 21 يسجل 1215 جنيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.