أسعار الذهب تعاود الارتفاع وعيار 21 يسجل 1215 جنيها

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 مايو 2022 07:09 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بحوالي 15 جنيها، بعدما تراجعت بالأمس بنحو 35 جنيها.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن عيار 21 ارتفع إلى مستوى 1215 جنيها، وأرجع ذلك إلى زيادة معدلات الطلب على المعدن الأصفر في السوق المحلية.

وبلغ عيار 18 سعر 1104 جنيها، وصعد عيار 24 إلى 1326 منطقة، فيما قفز الجنيه الذهب ليلامس 9.720 جنيها.