انت الان تتابع خبر تعرف على حجم تدني أسعار الخضار بالسوق المركزي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين عودة الرواشدة، الثلاثاء :" ان كميات الخضار الواردة للسوق المركزي بلغت 4,185 طن، مشيراً ان الأسعار متدنية وهناك زيادة في الطلب بعد انتهاء عطلة عيد الفطر لكنها سرعان ما عادت إلى الاستقرار.

وأضاف أن سعر صندوق البندورة المعلقة اليوم يتراوح ما بين 1,50 – 2,50 دينار، وصندوق الأسود المعلقة 1 – 1,50 دينار للصندوق، والأسود العادي 1 دينار للصندوق، والفلفل الحلو 1 دينار للصندوق، وورق الدوالي البلدي 2,50 – 4,50 دينار للصندوق، وورق الدوالي الأمريكي 1,50 – 2 دينار للصندوق، والزهرة 1 – 1,50 دينار للصندوق.

وتابع أن سعر كيلو البطاطا 30 – 40 قرشاً، والبصل 25 – 30 قرشاً، والفلفل الحار 25 قرشا، الخيار 20 – 30 قرشاً، والفاصوليا 50 – 70 قرشاً، والفول 70 قرشاً للكيلو الواحد.