انت الان تتابع خبر الرواشدة: أسعار الدواجن المستوردة اغلى من المحلية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - طالب رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين عودة الرواشدة، الثلاثاء، الحكومة عدم تحديد سقوف سعرية على أسعار لحوم الدواجن حماية للمزارع والمنتج المحلي.

وقال إن أسعار لحوم الدواجن المستوردة والمجمدة مرتفعة أكثر من المحلية، وهو ما يلحق الخسائر بمزارعي الدواجن، داعيا إلى عدم تحديد سقوف سعرية للدواجن المحلية الطازحة وتركها للعرض والطلب الذي سيتحكم في سعرها ويعمل على خفضها بناء على طلب السوق.

وأضاف انه في حال تم رفع السقوف السعرية عن الدواجن، فأنها قد ترتفع أسعارها لفترة بسيطة لكنها ستعود الى طبيعتها كما هو الحال مع أسعار الخضار والفواكة.