انت الان تتابع خبر إقرار استراتيجية ترويج الإستثمار خلال أيام والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكد أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة الثلاثاء، خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم” عبر برنامج هنا الأردن، أنه سيتم البدء في آلية إقرار استراتيجية ترويج الإستثمار خلال أيام، والتي تحتاج إلى موافقة مجلس الاستثمار الذي يرأسه رئيس الوزراء من ثم يصار إلى رفعه إلى مجلس الوزراء.

وقال القطارنة إن:" الوزارة عملت منذ إنشائها على وضع استراتيجية لترويج الاستثمار، حيث تم التعاون مع شركة عالمية لجذب الاستثمار والاطلاع على الخبرات الموجودة، كما تم التعاون مع البنك الدولي وعقد العديد من الجلسات مع أصحاب الإختصاص."

وأضاف أن الاستراتيجية خرجت بعدة أوليات، حيث حددت القطاعات ذات الأولوية العالية والمتوسطة والمتدنية، حيث اعتبرت قطاع تكنولوجيا المعلومات والسياحة العلاجية والمستحضرات الدوائية والحياتية، وخدمات الرعاية والصحة من أهم القطاعات ذات الأولوية العالية لان فيها تنافسية عالية، فيما صنفت قطاعات الزراعة والأعمال التجارية الزراعية والخدمات اللوجستية والصناعات الكيماوية والأسمدة والملابس والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة من القطاعات المتوسطة.

وبين ان الاستراتيجية خرجت بسبل لتنفيذها وفق أفضل الممارسات الدولية، حيث تتطلب وجود فريق متمرس لتطبيقها، والعمل على تحديد الدول المستهدفة كمرحلة أولى، مشيرا إلى أنه تم تحديد دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والصين من أهم الدول التي سيتم استهدافها خلال الفترة المقبلة.