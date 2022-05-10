انت الان تتابع خبر الاردنيون ينفقون 85 مليون دينار على الألبسة بالعيد والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قدر نقيب تجار الالبسة والاقمشة سلطان علان انفاق الاردنيين على الالبسة والاحذية لموسم عيد الفطر بنحو ٨٥ مليون دينار.

ولفت علان الى ان وحسب دراسات النقابة فان الفرد الاردني ينفق نحو ١٠٣ دنانير على الالبسة والاحذية سنويا.

واشار علان الى ان نسبة ٢٠ بالمئة من حجم الانفاق على الالبسة تذهب لموسمي الاعياد موضحا ان حجم الالبسة المستوردة للموسم الصيفي بنحو ٢٣٠ مليون دينار.

وذكر علان خلال مؤتمر صحفي عقده خلال وقت سابق ان مستوردات المملكة من الألبسة والاحذية زادت خلال الربع الأول من العام بنسبة 28 و47 بالمئة على التوالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وقررت الحكومة بداية العام الحالي إعادة هيكلة التعرفة الجمركية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتخفيض كلف الإنتاج والأعمال وتحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال وزيادة القوة الشرائية للمواطنين.

واضاف ان قيمة الالبسة الواردة الى المملكة خلال الربع الاول من العام الحالي، بلغت 57 مليون دينار، مقابل 45 و 42 مليون دينار للفترة نفسها من العامين الماضيين على التوالي.

واوضح ان مستويات اسعار الالبسة والاحذية بالسوق المحلية مستقرة، بالرغم من ارتفاع اسعار المواد الخام وأجور الشحن عالميا وارتفاع تكاليف التشغيل وبعض الرسوم الضريبية، بالاضافة لنقص البضائع بدول المنشأ، ما يرتب صعوبات على المستوردين.

ويشغل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يعد أكبر القطاعات التجارية في البلاد، حيث يضم ما يقارب 11 ألف منشأة بعموم المملكة، 63 ألف من الأيدي العاملة بطريقة مباشرة غالبيتها أردنية، فيما هناك 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تعمل وتستثمر بالسوق المحلية.