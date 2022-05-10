انت الان تتابع خبر بعد البرازيل.. الهند تلجأ لشراء الأسمدة من الاردن والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو، إن الوزارة قامت بتوجيه دعوة لوزير الأسمدة والزراعة الهندي إلى زيارة الأردن؛ لبحث "سبل زيادة واردات بلاده من الأسمدة.

وأضاف عمرو:" أن الوفد الهندي الذي يترأسه وزير الأسمدة والزراعة سيزور الأردن نهاية الأسبوع الجاري، لافتا إلى أن الزيارة ستشمل جولة ميدانية إلى مناجم الفوسفات، إضافة إلى اجتماعات مع المسؤولين في القطاع".

ولفت إلى أن الهند تعتبر من الشركاء المميزين للمملكة في قطاع الأسمدة مع التأكيد على أن القطاع يعتبر البترول الجديد في العالم.

وأوضح أن الأردن في وضعية ممتازة بالتركيز على الصناعات الوطنية، الأمر الذي كان من توجهات الوزارة قبل حدوث الأزمة الأوكرانية.

وأكد على دعم الحكومة لتلك القطاعات من حيث البنية التحتية وتكاملية الإنتاج “حتى لا نصدر فقط الخام، بل نصدر المنتج منها الذي يتضمن قيمة مضافة”.

وشدد على أهمية مشاريع قطاع التعدين في المملكة التي تعتبر المورد الرئيس للعملة الصعبة، إضافة إلى منتجات محلية وتقلل المستوردات.

وقال إن قطاع التعدين من القطاعات التي تحظى بدعم الوزارة وخاصة أن فوائده على المدى البعيد ضخمة جدا.

وكان وزير الزراعة والثروة الحيوانية والتموين الغذائي البرازيلي ماركوس مونتس، قد زار المملكة مطلع الأسبوع الجاري، لزيادة مستوردات بلاده من الأسمدة الأردنية.

وتم الاتفاق، خلال الزيارة، على زيارة وفد من القطاع الخاص الأردني إلى البرازيل الأسبوع القادم للتشاركية في دراسة الأسواق وإعطاء الأولوية للصادرات الأردنية.