انت الان تتابع خبر الأسعار الجديدة للخضار والفواكه الثلاثاء والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، على النحو التالي:

باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 25 قرشا.

بصل ناشف من 25 إلى 35 قرشا.

بطاطا من 30 إلى 65 قرشا.

بندورة من 7 إلى 15 قرشا.

خيار من 25 إلى 45 قرشا.

الليمون 80 - 1.00 دينار.

كوسا 35 - 60 قرشا.

وبلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، الثلاثاء 5064.952 طن، توزعت على 4154.622 طن خضار ،و 599.198 طن فواكه، و 311.132 طن ورقيات.