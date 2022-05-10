العقود الأمريكية للغاز الطبيعي تتراجع 13% مسجلة أدنى مستوى…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 مايو 2022 12:11 مساءً - – تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي بنحو 13% يوم الإثنين؛ مسجلة أدنى مستوى لها في أسبوع بفعل توقعات بأن يسود طقس أكثر اعتدالا.

وأنهت العقود الأمريكية الغاز الطبيعي تسليم يونيو تعاملات الإثنين على تراجع بنحو 12.6% أو بمقدار 1.017 دولار مسجلة 7.026 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهي أكبر وتيرة تراجع يومية منذ نهاية يناير.

وكانت عقود الغاز الأمريكية قد أنهت تعاملات الجمعة على ارتفاع مسجلة أعلى مستوى في 13 عاما.

ورغم الخسائر المسجلة يوم الإثنين، فإن العقود الآجلة للغاز الطبيعي لا تزال مرتفعة بنحو 88% عن مستواها في بداية العام الجاري في ظل الحرب الراهنة بين روسيا وأوكرانيا وتداعيات ذلك على مستويات الطلب والمعروض.

وفي سياق منفصل، أكد محللون لرويتزر أن مخزونات الغاز الأوروبية يجري ملؤها بسرعة بسبب تدفقات للغاز عبر أنابيب روسية وصادرات للغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة ودول أخرى.