مكونات الاحتياطي الأجنبي.. ارتفاع رصيد العملات وتراجع الذهب…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 مايو 2022 09:11 صباحاً - دوت الخليج – كشفت بيانات البنك المركزي المصري المصري بشأن مكونات الاحتياطي من النقد الأجنبي في نهاية شهر أبريل 2022، عن زيادة رصيد العملات الأجنبية مقابل تراجع كل من الذهب ووحدات السحب الخاصة SDRs.

وسجل الاحتياطي الأجنبي ارتفاعا طفيفا خلال شهر أبريل بحوالي 41 مليون دولار، مسجلا 37.123 مليار دولار، مقابل 37.082 مليار دولار في نهاية مارس.

وتراجع رصيد الذهب خلال شهر أبريل إلى نحو 7.597 مليار دولار، مقابل نحو 7.807 مليار دولار بنهاية مارس، منخفضا بنحو 210 ملايين.

كما انخفضت وحدات حقوق السحب الخاصة SDRs بصورة طفيفة إلى 198 مليون دولار، مقابل 205 ملايين دولار، متراجعة بنحو 7 ملايين دولار في ذات فترة المقارنة.

فيما صعدت أرصدة العملات الأجنبية إلى 29.334 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مقابل 29.076 مليار دولار بنهاية مارس، بزيادة قيمتها 258 مليون دولار.