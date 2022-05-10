عوائد سندات الخزانة الأمريكية تتراجع من أعلى مستوياتها منذ…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 مايو 2022 01:02 صباحاً - وكالات – تراجعت عوائد معظم سندات الخزانة الأمريكية، اليوم الإثنين، وسط مبيعات لجني الأرباح بعد أن سجل عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 أعوام أعلى مستوياته في 3 أعوام ونصف فيما تستمر مخاوف التضخم في اضطراب الأسواق.

وجرى تداول عائد السندات لأجل 10 أعوام عند 3.09% بعد أن سجل في وقت سابق 3.20%، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2018.

ومن المتوقع أن تظهر أحدث بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي ستصدر الأربعاء 11 مايو، أن وتيرة المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين تباطأت في أبريل إلى 6% في حين تراجع المؤشر العام لأسعار المستهلكين إلى 8.1% من 6.5% و8.5% على الترتيب، بحسب توقعات خبراء اقتصاديين.