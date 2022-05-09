الإمارات تطلق آلية للتأمين على العاملين ضد البطالة

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 مايو 2022 11:08 مساءً - وكالات – كشف مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الإثنين، عن آلية للتأمين ضد البطالة، والتي بموجبها سيُمنح العمال المؤمن عليهم مبالغ مالية لفترة زمنية محدودة إذا أصبحوا عاطلين عن العمل.

وأعلن رئيس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على تويتر تلك الاستراتيجية لكن دون الكشف عما إذا كانت ستسري بالتساوي على المواطنين وغير المواطنين المقيمين في الإمارات.

وتستهدف تلك الخطة تعزيز القدرة التنافسية لسوق العمل وتوفير حماية اجتماعية للعمال.

وفي سياق منفصل، أعلنت الإمارات اليوم برنامج تمويلي لقروض الإسكان بقيمة 11.5 مليار درهم، أي ما يعادل 3.13 مليار دولار.