مال وأعمال

بيل جيتس يحذر من تباطؤ اقتصادي عالمي مع ارتفاع أسعار الفائدة

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بيل جيتس يحذر من تباطؤ اقتصادي عالمي مع ارتفاع أسعار الفائدة من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 مايو 2022 10:10 مساءً - العربية دوت نت – قال مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل جيتس، إن أسعار الفائدة من المرجح أن ترتفع بما يكفي للتسبب في تباطؤ اقتصادي عالمي، ناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا وتداعيات جائحة كوفيد-19.

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وأضاف جيتس، يوم الأحد في برنامج Fareed Zakaria GPS على شبكة CNN: “أخشى أن يكون لدى الدببة في هذا الأمر حجة قوية جدا تقلقني كثيرا”، في إشارة إلى المستثمرين المتشائمين بحالة الاقتصاد والأسواق، وفقا لما نقلته “بلومبرج”.

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وقال الملياردير الأمريكي إن الحرب في أوكرانيا، التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية “تأتي في أعقاب الوباء، حيث كانت مستويات الدين الحكومي مرتفعة للغاية بالفعل وكانت هناك بعض المشاكل في سلسلة التوريد”.

وبدأت العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند، في رفع أسعار الفائدة لمحاولة كبح جماح التضخم.

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وتوقع جيتس أن يؤدي ذلك في النهاية إلى تباطؤ اقتصادي.

بدوره، خفض صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقعاته للنمو العالمي بأكبر قدر منذ الأشهر الأولى للوباء، وتوقع تضخماً أسرع بسبب الحرب في أوكرانيا وتجدد إغلاق الصين بسبب الفيروس.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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