انت الان تتابع خبر ركود يهدد العالم قريباً والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تلوح علامات تحذيرية تنبؤ عالمي . وول ستريت على شفا حفرة ، وفي خطوة لكبح جماح التضخم رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة، وأما الاضطرابات الجيوسياسية فستقود إلى مزيد من مشاكل سلاسل التوريد التي بدأت في عام 2020.



الاقتصاديون في دويتشه بنك حذروا، الشهر الماضي، من أننا "سنواجه ركودًا كبيرًا"، حيث يشير تحذيرهم إلى الاتجاه الهابط في وول ستريت. أما بنك أوف أمريكا، فقال إن المزاج السائد في الأسواق المالية كان "ركوداً". وكان بنك غولدمان ساكس من بين البنوك الكبرى قد صرح مؤخرًا "إن سوق العمل الضيق زاد من مخاطر الركود بشكل ملموس".



وأما بنك إنجلترا فحذر، الخميس، من تضخم "مؤلف من رقمين" وركود محتمل حيث عمل على رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية.

وبالحديث عن الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فالأمر ليس أفضل حالاً ، ما يشكل تهديداً للنمو الاقتصادي العالمي، وبات معلوماً أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء في الاتحاد الأوروبي وخارجه.



وكل تلك المؤشرات تدل على أن العالم يتجه نحو الانكماش حيث تؤدي فترات الركود إلى انكماش في أرباع متتالية، وهي تعني ارتفاعاً في معدلات البطالة، وتراجعاً في سوق الأسهم ، و تقلصاً في الأجور. وعلى الصعيد النفسي فعادة ما يكبح الناس إنفاقهم مع حالة من الكآبة.

ومع هذا لا داعي لليأس، فلا أحد يعلم بعد درجة الركود التي قد تحدث، احصل على وظيفة، وادخر بعض المال.