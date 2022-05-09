انت الان تتابع خبر شركات غربية تلوح بمغادرة الصين والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أوصت مجموعة من الشركات الغربية الصين على تخفيف أسلوبها في التصدي لفيروس كورونا، موضحة أن عمليات الإغلاق المتشددة ألحقت أضراراً بالأرباح والاستثمار ، وهي تجبر عددًا من الشركات على لتوجه نحو نقل عملياتها خارج البلاد.



حيث أظهر استطلاع نشرته غرفة التجارة الأمريكية في الصين، الاثنين "أن ما يزيد عن 50٪ من الشركات الأمريكية قد أخرت أو قلصت استثماراتها في الصين نتيجة لتفشي فيروس كورونا الأخير".

وقد تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 29 أبريل/ نيسان إلى 5 مايو/ أيار بمشاركة 121 شركة، حيث أوضح التقرير تأثير إغلاق شنغهاي على الشركات الأمريكية.



وذكر الاستطلاع أن " ما يصل إلى 58٪ من المستجيبين قاموا بخفض توقعات 2022 للإيرادات في الصين، ارتفاعًا من 54٪ قبل شهر واحد فقط. قال نصفهم تقريبًا إن العمال الأجانب إما أقل احتمالًا أو يرفضون الانتقال إلى الصين بسبب سياسة صفر كوفيد".

وقال "كولم رافيرتي" رئيس الغرفة في الصين، في بيان مرفق بنتائج الاستطلاع "نتفهم أن الصين تختار إعطاء الأولوية للصحة والسلامة قبل كل شيء، لكن الإجراءات الحالية تخنق ثقة الأعمال الأمريكية في الصين".



وأضاف "تحث شركاتنا الأعضاء الحكومة على تحقيق توازن أمثل بين الوقاية من الأوبئة، والتنمية الاقتصادية، وانفتاح البلاد".

"يورج ووتكي" ، رئيس غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين، قال في تصريح صحفي "يتعين على الصين تغيير الاستراتيجية". ، وأضاف "لقد مررنا بعامين جيدين. ولكن حان الوقت الآن للتصرف بشكل مختلف. قد لا يكون صفر كوفيد هو الأداة المناسبة الآن".