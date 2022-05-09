انت الان تتابع خبر عملة رقمية تنجو والبقية تغرق والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شهد سوق العملات الرقمية تراجعات حادة سجلت لأكبر 200 عملة رقمية من حيث القيمة السوقية على رأسها بتكوين.

ورغم ذلك نجحت إحدى العملات الواعدة في النجاة من تلك الموجة تزامنا مع هبوط سوق الكريبتو إلى أدنى مستوى منذ الرابع من أغسطس 2021.

تزامن الارتفاع القوي لعملة Lido مع إعلان منصة بينانس اليوم الإثنين عن إتاحة العملة للتداول، وقالت بينانس "ستدرج بينانس قائمة Lido فاليوم الإثنين وسيتم فتح التداول لأزواج تداول LDO / BTC و LDO / BUSD و LDO / USDT.. يمكن للمستخدمين الآن البدء في إيداع LDO استعدادًا للتداول"

وقد سجلت عملة Lido خلال اليوم وإلى هذه اللحظات ارتفاعات قوية ولافتة حيث سجلت زيادة في حدود 60 صعوداً من أدنى مستوياتها خلال 24 ساعة، حيث تتداول بين مستويات 3.51 دولارا ومستويات 2.21 دولارا.

وبحسب تقارير مالية محدثة لحظياً "ترتفع عملة Lido خلال هذه اللحظات في حدود 20% عند مستويات 2.7 دولار بعدما تخلت عن جانب كبير من مكاسبها في التداولات المبكرة اليوم الإثنين. وتنخفض ليدو في حدود 5% خلال أسبوع وبنسبة 20% خلال30 يومًا، بينما تبلغ قيمتها السوقية حوالي 820 مليون دولار وتأتي في المرتبة الـ80 بين العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية".

وتبعت عملة Lido عملة ويفز التي ارتفعت في حدود 8% صعودًا إلى مستويات أعلى الـ 14 دولار. وتجاوزت القيمة السوقية لعملة ويفز مستويات 1.5 مليار دولار و أصبحت تحتل المرتبة 50 بين العملات الرقمية من حيث رسملة السوق.

وهبطت القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى أدنى مستويات الـ 1.5 تريليون دولارعند 1.49 تريليون دولار تحديداً، لتسجل تراجعاً بأكثر من 320 مليار دولار في أقل من خمسة أيام ، قوقد تراجعت القيمة السوقية خلال 24 ساعة بأكثر من 130 مليار دولار.