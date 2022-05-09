مال وأعمال

السعودية: 100 مليار دولار استثمارات في قطاع الطيران بحلول…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السعودية: 100 مليار دولار استثمارات في قطاع الطيران بحلول… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 مايو 2022 09:11 مساءً - العربية دوت نت – قال رئيس هيئة الطيران المدني السعودي، عبد العزيز الدعيلج، إنها تستهدف مضاعفة أعداد المسافرين إلى 330 مليون مسافر بحلول عام 2030.

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وذكر الدعيلج، في مقابلة مع العربية، أن الهيئة تستهدف استثمار ما يزيد عن 100 مليار دولار في القطاع بحلول 2030.

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وأوضح أن الاستثمارات المتوقعة ستمول عبر القطاعين الحكومي والخاص.

وأشار إلى إنشاء مطارين رئيسيين في الرياض وجدة على أن تكون سعة كل مطار 100 مليون مسافر، وتطوير المطارات المحلية الأخرى لدعم حركة السياحة في المملكة.

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وأضاف رئيس الهيئة أن استراتيجية الطيران هي أحد الممكنات الرئيسية في رؤية المملكة 2030 وتدعم الكثير من المبادرات والبرامج.

ولفت الدعيلج إلى أن الاستراتيجية تستهدف أن تعود لدورها الريادي في قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر أن الهيئة تستهدف 250 محطة حول العالم بحلول عام 2030، من 100 محطة حاليا.

وتوقع زيادة مساهمة قطاع الطيران للناتج المحلي الإجمالي من 21 مليار دولار حاليا إلى أكثر من 75 مليار دولار في 2030، بالإضافة إلى خلق وظائف جديدة بواقع 1.1 مليون وظيفة مباشر، ومليوني وظيفة غير مباشرة بحلول عام 2030.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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