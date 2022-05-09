خام برنت يتراجع بأكثر من 2% وسط مخاوف تجاه الطلب العالمي

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 مايو 2022 08:05 مساءً - واس – انخفض سعر خام القياس العالمي برنت، اليوم الإثنين، في التعاملات الآجلة بنسبة 2.27%.

وتداول برنت عند 109.84 دولار أمريكي للبرميل لعقود شهر يونيو، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.41% إلى 107.12 دولارات لتعاملات الشهر المقبل.

ويعتبر هذا الانخفاض هو الثاني لهذا اليوم، بفعل تجدد المخاوف بشأن زيادة الطلب عالميا.

وتراجع خام برنت، صباح اليوم، بنسبة 0.3% أو 28 سنتا ليستقر عند 112.11 دولار للبرميل، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط 109.36 دولار للبرميل، بانخفاض 41 سنتا أو 0.4%.

وتراجع النفط بسبب مخاوف من الركود العالمي، وكذلك بفعل أزمة جائجة كورونا “كوفيد-19” المستمرة في الين، وفي الوقت ذاته، مباحثات الاتحاد الأوروبي حول حظر النفط الروسي.

وظل النفط مرتفعا، الأسبوع الماضي، محافظا على مكاسبه، في حين قررت مجموعة دول “أوبك +” زيادة الإتاج بحد 432 ألف برميل، في اتفاق مسبق جرى تفعيله في وقت سابق.