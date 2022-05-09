استثمار مشترك بين اليونان والإمارات بقيمة أربعة مليارات يورو…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 مايو 2022 08:05 مساءً - سي إن بي سي _ قال مكتب رئيس الوزراء اليوناني اليوم الإثنين إن اليونان والإمارات اتفقتا على تمويل مشترك لاستثمارات بقيمة أربعة مليارات يورو، 4.2 مليار دولار، في الدولة المطلة على البحر المتوسط واستكشاف مزيد من سبل التعاون في قطاع الطاقة.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أنه اجتمع مع ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي اليوم الاثنين وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية فضلا عن تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وقال مكتب رئيس الوزراء “تجديد التعاون الناجح بين بنك التنمية اليوناني وشركة الاستثمار الإماراتية مبادلة وإنشاء مبادرة مشتركة لاستثمارات بقيمة أربعة مليارات يورو له أهمية محورية”.

وأوضح ميتسوتاكيس أن هناك مساحة من أجل مزيد من التعاون بين الاتحاد الأوروبي والإمارات في مجال الطاقة المتجددة.

وضمن جهودها لتعزيز حصة مصادر الطاقة المتجددة في استهلاك الطاقة إلى 35% بحلول عام 2030 من حوالي 23% في الوقت الحالي، ترغب اليونان في إنشاء محطات رياح بحرية قادرة على توليد اثنين جيجاوات من الكهرباء بحلول عام 2030، مما يتطلب استثمارات بقيمة ستة مليارات يورو.

ووقع البلدان اليوم الاثنين تسع اتفاقيات تتعلق بالتكنولوجيا والطاقة والصحة وقطاعات أخرى.