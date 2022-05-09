نعرض لكم الان تفاصيل خبر العناني ومنار يبحثان تنشيط الحركة السياحية والجوية في مصر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 مايو 2022 05:06 مساءً - عقدا الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار ، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اجتماعًا واسعًا، بمقر وزارة الطيران المدني، بحضور عدد من المستثمرين السياحيين، في إطار التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين الوزارتين لتنشيط ودفع مزيد من الحركة السياحية والجوية الوافدة إلى مصر .

ووجه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار الشكر إلى وزير الطيران المدني على تعاونه ودعمه الدائم لقطاع السياحة المصري، خاصة من خلال الجهود الكبيرة التي توليها وزارة الطيران للقطاع والتي ساهمت في زيادة الطلب على السفر إلى المقاصد السياحية المصرية.

وأشار العناني إلى أن ربط المقاصد السياحية المصرية ببعضها، يساهم في خلق منتج سياحي متكامل يجمع بين الأنماط السياحية المختلفة مثل دمج السياحة الثقافية بالسياحة لشاطئية والترفيهية وهو ما يعد مطلبًا أساسيًا، من جانب منظمي الرحلات والسائحين.

وفي سياق متصل رحب الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني بوزير السياحة والآثار والمستثمرين السياحيين، وأثني علي التعاون والتنسيق الفعال بين الوزارتين لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مقاصد الجذب السياحي في مصر.

وأشاد منار بدور القيادة السياسية والحكومة المصرية لدعم قطاعي السياحة والطيران وتشجيع الاستثمارات في مصر، مؤكدًا سعي وزارة الطيران لمنح تسهيلات مناسبة إلى المستثمرين لتحفيز الحركة الجوية والسياحية والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجههم.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آليات وسبل دفع وتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية، من خلال توفير حزمة من التخفيضات التي تساهم في الترويج للمقصد السياحي المصري وجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية من الأسواق الخارجية إلى مصر، فضلًا عن تذليل الصعوبات كافة أمام مشغلي الرحلات السياحية والمستثمرين السياحيين.

واستمع الوزيران إلى آراء ومقترحات المستثمرين السياحيين لزيادة أعداد السائحين للمدن والمقاصد السياحية المختلفة في مصر، فضلًا عن مناقشة آليات تشغيل رحلات جوية جديدة من بعض الدول الأوروبية إلى مدينة الأقصر لتشجيع السياحة الثقافية.

و في نهاية الاجتماع، وجه المستثمرون الشكر إلى وزيري السياحة والآثار والطيران المدني على الجهود الكبيرة والمبادرات التي تقوم بها الوزارتان بالتنسيق بينهما لدعم قطاعي السياحة والطيران وتنشيط حركة السياحة والسفر إلى مصر.

حضر الاجتماع كلًا من باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام، ويمني البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، وحسين الشريف رئيس شركة إير كايرو، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومحمد حماد معاون وزير الطيران لشئون مجلس الوزراء، وأحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار، ولفيف من قيادات الوزارتين، وعدد من المستثمرين السياحيين.