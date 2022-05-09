انت الان تتابع خبر الطاقة: ارتفاع أسعار معظم مشتقات النفط عالميا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن نشرة الأسبوع الأول من شهر أيار لأسعار النفط الخام برنت ومشتقاته حسب الأسواق المرجعية.

ووفق أرقام وزارة الطاقة الصادرة الاثنين، ارتفعت أسعار معظم مشتقات النفط عالميا وهي البنزين بشقيه والديزل والكاز وزيت الوقود، مقابل انخفاض سعر الغاز البترولي المسال

وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 1166.1 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر نيسان والذي بلغ 1047.8 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 11.3%.

كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 1209.3 دولار للطن مقابل 1083.2 دولار المسجل في شهر نيسان وبنسبة ارتفاع بلغت 11.6%.

وارتفع سعر الديزل من 1068.3 دولار للطن الى 1145.7 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 7.2%.

كما ارتفع سعر الكاز من 1135.6 دولار للطن الى 1259.7 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 10.9%.

وارتفع أيضا سعر زيت الوقود من 657 دولار للطن الى 676.8 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 3%.

بالمقابل انخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر أيار إلى 857.5 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر نيسان الماضي والذي بلغ 953.6 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 10.1%.

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الاول من الشهر الحالي سعراً بلغ 110.5 دولار للبرميل مقابل 104.4 دولار المسجل في شهر نيسان الماضي.