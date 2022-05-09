مال وأعمال

أسعار الذهب تتراجع بواقع 35 جنيها تحت ضغط هبوطها عالميا

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تتراجع بواقع 35 جنيها تحت ضغط هبوطها عالميا من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 مايو 2022 04:09 مساءً - شاهندة إبراهيم – هبطت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأثنين بواقع 35 جنيها مرة واحدة، بفعل تراجع السعر العالمي للملاذ الآمن.

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وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن عيار 21 نزل إلى مستوى 1185 جنيها، في مقابل آخر تداول عند 1220 جنيها.

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فيما تراجع عيار 18 إلى منطقة 1074 جنيها، وهبط أيضا عيار 24 ليسجل 1296 جنيها، أما الجنيه الذهب فقد هوى إلى 9.480 آلاف جنيه.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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