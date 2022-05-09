أسعار الذهب تتراجع بواقع 35 جنيها تحت ضغط هبوطها عالميا

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 مايو 2022 04:09 مساءً - شاهندة إبراهيم – هبطت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأثنين بواقع 35 جنيها مرة واحدة، بفعل تراجع السعر العالمي للملاذ الآمن.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن عيار 21 نزل إلى مستوى 1185 جنيها، في مقابل آخر تداول عند 1220 جنيها.

فيما تراجع عيار 18 إلى منطقة 1074 جنيها، وهبط أيضا عيار 24 ليسجل 1296 جنيها، أما الجنيه الذهب فقد هوى إلى 9.480 آلاف جنيه.