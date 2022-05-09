مال وأعمال

السعودية تستهدف جذب استثمارات عامة وخاصة بأكثر من 100 مليار…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السعودية تستهدف جذب استثمارات عامة وخاصة بأكثر من 100 مليار… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 مايو 2022 03:11 مساءً - العربية نت _ قال وزير النقل السعودي، صالح الجاسر، إن السعودية ستستقطب استثمارات بأكثر من 100 مليار دولار في القطاع العام والخاص حتى نهاية العقد الحالي.

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جاء ذلك على هامش”مؤتمر مستقبل الطيران”، التي انطلقت أعماله في الرياض اليوم بمشاركة 2000 عارض من 60 دولة.

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وأطلق الجاسر خلال المؤتمر الذي يستمر 3 أيام، الاستراتيجية الوطنية للطيران‬ التي تستهدف 250 وجهة مباشرة من وإلى مطارات المملكة، وتدشين ناقل جوي جديد، ومضاعفة الحركة الجوية إلى ثلاث أضعاف.

وسيشهد المؤتمر صفقات مليارية لأول مرة، حيث سيتم توقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم، فضلا عن توقيع عدد كبير من الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة.

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كما تطلق الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية مبادرة لتوحيد الإجراءات والسياسات حيال المتطلبات الصحية لدعم تعافي قطاع الطيران من جائحة كورونا.

ويندرج تنظيم المؤتمر تحت مستهدفات الاستراتيجية السعودية للنقل والخدمات اللوجستية لتوفير فرص استثمارية بقيمة 100 مليار دولار، ما يساهم بتحويل المملكة إلى مركز للطيران العالمي وباستقطاب 330 مليون مسافر بحلول 2030.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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