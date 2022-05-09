أسعار الذهب عالمياً

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الرياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الذهب تراجعا بنحو 1.5 بالمئة بالسوق الأميركية العالمية "وول ستريت - نيويورك" الاثنين، لتكون في طريقها لتسجيل أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر، تحت ضغط الارتفاع الكبير والمستمر في عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، بحسب وول ستريت جورنال.

انخفضت أسعار معدن الذهب بحوالي 1.5 بالمئة إلى 1856.08 دولار للأونصة، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1883.51 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 1885.85 دولار للأونصة.

اسعار الذهب محلياً

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية الإثنين، انخفاضاً بواقع 20 قرشاً للغرام الواحد، وفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 38,20 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 44,80 و 34,10 دينارا على التوالي.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

ومن جانب آخر، أكد البنك المركزي الأحد، المحافظة على الاستقرار النقدي والحفاظ على قابلية تحويل الدينار ( العملة المحلية ) والمساهمة في تحقيق الاستقرار النقدي والمصرفي والمساهمة في النمو الاقتصادي، وفقا للمدير التنفيذي لدائرة الأبحاث في البنك المركزي نضال العزام.

وقال العزام إن:" الهدف من القرار الحفاظ على القيمة الشرائية للعملة المحلية".

وأضاف "لدينا سعر الصرف الثابت المعمول به منذ تشرين اول عام 1995 كان هو المرتكز الأساسي للسياسة النقدية وهو هدف البنك المركزي ، وهناك التزام راسخ واكيد من قبل البنك المركزي بالحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار عند مستوياته الحالية ، ولدينا من الادوات والوسائل التي تضمن استمرار ورسوخ كما هو قوة ومتانة الدينار الأردني" .