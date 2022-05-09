البنك المركزي يلزم البنوك بعدم استيفاء الرسوم

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الرياض - احمد صلاح - طلب البنك المركزي، من البنوك العاملة في الأردن بموجب تعميم صادر عنه الاثنين، التوقف التام عن استيفاء أي عمولات عند تقييم الحالة الائتمانية للعملاء وقدراتهم المالية أو إعادة تقييمها، ملزماً البنوك العاملة في الأردن، بالتوقف التام عن استيفاء هذه العمولات سواء تمت الموافقة أو الرفض على طلب منح التسهيلات للعميل.

وأوضح التعميم الذي دخل حيز التنفيذ، في نيسان الماضي، أن عددا من البنوك تستوفي عمولة استعلام ائتماني عند تقييم الحالة الائمانية للعميل وقدرته المالية أو إعادة تقييمها.

ويشار إلى أن البنك المركزي عمل على إيجاد البنية التشريعية والقانونية اللازمة لعمل الشركات التي تعنى بتبادل المعلومات الائتمانية حيث تم إصدار "قانون المعلومات الائتمانية" المؤقت رقم 15 لسنة 2010 و"نظام شركات المعلومات الائتمانية" رقم ‏36 لسنة 2011، ووفقاً للمرجعيات القانونية هذه فقد أنيطت بالبنك المركزي الأردني مسؤولية ترخيص مثل هذه الشركات إلى جانب الرقابة والإشراف عليها، وتنظيم أعمالها.

ومنح البنك المركزي بنهاية عام 2015 الترخيص لإحدى الشركات للعمل كشركة معلومات ائتمانية، وهي شركة كريف الأردن.

وبلغ عدد التقارير المصدرة منذ بدء الخدمة لشركة كريف الأردن قرابة 3.4 مليون تقرير وعدد السجلات 2.3 مليون سجل فيما بلغ عدد العقود نحو 7 ملايين عقد.