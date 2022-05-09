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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مؤشر مديري المشتريات في الإمارات يتراجع إلى 54.6 نقطة خلال… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 مايو 2022 02:05 مساءً - وكالات _ حافظت الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط على مستوى قوي من نمو النشاط في شهر أبريل، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي PMI التابع لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال في الإمارات، والذي انخفض من 54.8 نقطة في شهر مارس إلى 54.6 نقطة في أبريل وهو أدنى مستوى في 3 أشهر.
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وجاء النمو القوي في نشاط الشركات غير المنتجة للنفط مدعومًا بتحسن طلب العملاء والارتفاع الحاد في الصادرات، إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا والاضطراب الناتج عن الوباء تسببا في زيادة قوية في تكاليف مستلزمات إنتاج الشركات، ما دفع الشركات لزيادة أسعار البيع لأول مرة في 9 أشهر.
وذكر التقرير أن التوسع في نشاط الشركات هو الأسرع منذ ديسمبر 2021.
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