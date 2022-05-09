نمو حجم التجارة الخارجية في الصين بنسبة 7.9% خلال الأشهر…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 مايو 2022 02:05 مساءً - شينخوا _ أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للجمارك في الصين اليوم الاثنين، أن إجمالي حجم الواردات والصادرات زاد بنسبة 7.9 بالمائة على أساس سنوي إلى 12.58 تريليون يوان في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2022.

ووفقا للهيئة، فإن إجمالي حجم التجارة الخارجية لهذه الفترة بلغ 1.98 تريليون دولار أمريكي، بزيادة 10.1 بالمائة على أساس سنوي.

وأشارت البيانات إلى أنه في الفترة ما بين يناير وأبريل الماضيين، نمت الصادرات 10.3 بالمائة على أساس سنوي إلى 6.97 تريليون يوان، في حين ارتفعت الواردات 5 بالمائة إلى 5.61 تريليون يوان، ما أدى إلى فائض تجاري بلغ 1.36 تريليون يوان.

وفي أبريل وحده، زاد حجم التجارة الخارجية للصين بمقدار 0.1 بالمائة على أساس سنوي إلى 3.16 تريليون يوان، مع زيادة الصادرات 1.9 بالمائة على أساس سنوي، وانخفاض الواردات بنسبة 2 بالمائة عن العام الماضي.