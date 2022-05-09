بوتين يجتمع بأثرياء

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الرياض - احمد صلاح - ذكرت تقارير أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا إلى الكرملين مجموعة من رجال الأعمال الأثرياء، مع بدء الحرب على أوكرانيا، 24 فبراير/شباط، وذكرت وكالات أنباء تصريحاً لبوتين قال فيه "إن الحرب إجراء ضروري". وفي تعليقه على العقوبات الاقتصادية التي ستفرض على روسيا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قال "نحن جميعاً نتفهم العالم الذي نعيش فيه".



ويذكر أن المدعوين جميعهم داعمون للاقتصاد الروسي. حيث صُنّف 14 منهم على أنهم من أصحاب المليارات. وهم من أصحاب الشركات الصناعية الرئيسة في البلاد: النفط والغاز والبنوك والكيماويات. وبعضهم ممن يعكف على لقاء بوتين منذ أكثر من عقدين.



ورغم علاقاتهم المتينة ببوتين ودعمهم لاقتصاد روسيا، إلا أن عدداً منهم كان يواظب على نقل ثرواته خارج البلاد منذ أعوام، بحسب ما أظهرته الوثائق. نصف الحضور ال 37 ، مرتبطون بشكل مباشر أو بالتعاون مع أفراد آخرين بشركات خارجية تعاملت مع مئات الملايين من الدولارات .



وتضيف التقارير أن نحو 21 من المدعوين لاجتماع الكرملين أو أفراد أسرهم لهم ممتلكات في جزر فيرجن البريطانية أو قبرص أو غيرها من المناطق المعروفة بالسرية المالية والمزايا الضريبية. ووفقاً للوثائق، التي تم تقديمها سابقاً إلى الاتحاد الدولي لـلصحافيين الاستقصائيين ومشاركتها مع صحيفة "واشنطن بوست"، تمتد السجلات المستخدمة في هذا العدد من 2007 إلى 2018.



ويذكر أن بوتين كان قد شن حملة على مدى أعوام ضد "التحويل الخارجي" وتعمد ربط استخدام الشركات الخارجية بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال. لكن بعض الخبراء الاقتصاديون يقولون إنه "ربما يكون وافق بهدوء على هذه الممارسة وحتى إنه قد أُثري منها