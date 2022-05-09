أثرياء يسيطرون على الإعلام

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الرياض - احمد صلاح - حذّرت الباحثة البريطانية " كلير إندرز " من استحواذ أثرياء الغرب على وسائل الإعلام، حيث وصفت هيمنة إيلون ماسك على "تويتر" مقابل 44 مليار دولار بـ"التطور المخيف" و"الرغبة في زيادة النفوذ السياسي من خلال شراء عديد من العلامات التجارية الإعلامية الأكبر والأكثر نفوذاً في العالم".



وقالت إندرز، وهي مؤسِسة "إندرز أناليسيس"، لصحيفة الـ"غارديان"، إن "الأثرياء سعوا منذ فترة طويلة إلى شراء الصحف للمساعدة في دفع أجنداتهم... إنها علامة أخرى على رغبة فاحشي الثراء في السيطرة على الأصول التي تمنحهم مستوى إضافياً من القوة". وأضافت "مهما قالوا، هذا هو سبب شرائهم لها".

ومن بين الأثرياء الذين يسيطرون الآن على مساحات كبيرة من عالم الإعلام:



إيلون ماسك "تويتر"

حيث أبرم أغنى أثرياء العالم صفقة لشراء "تويتر"، ويعد تويتر المنصة المفضلة للصحافيين والسياسيين لمشاركة قصصهم وآرائهم، مقابل 44 مليار دولار في نيسان الماضي، حيث وعد بإطلاق العنان لحرية التعبير والديمقراطية في أنحاء العالم.

اشترى مؤسس "أمازون" وثاني أثرياء العالم صحيفة "واشنطن بوست" بقيمة 250 مليون دولار عام 2013. ويذكر أن الصحيفة كانت تعاني مالياً، وقال في تصريح له "إن نموذج العمل كان مقلوباً".

وقال بيزوس عن قراره "كان عليّ أن أقوم ببعض البحث الذاتي... هل هذا شيء أريد أن أشارك فيه؟ بدأت أدرك أن هذه مؤسسة مهمة. إنها الصحيفة الموجودة في عاصمة أهم دولة في العالم. وتلعب "واشنطن بوست" دوراً مهماً للغاية في هذه الديمقراطية. ليس هناك شك في ذهني حول ذلك".

وتسير الأرقام إلى أن الصحيفة زادت من تواجدها على الإنترنت وحققت أرباحاً مضاعفة في غضون ثلاث سنوات. وفي تصريح صحفي أكد بيزوس "أعلم أنه عندما أبلغ 90 عاماً، سيكون من أكثر الأشياء التي أشعر بالفخر بسببها، أنني توليت (واشنطن بوست) وساعدتهم خلال فترة انتقالية صعبة للغاية".