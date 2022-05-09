ارتفاع صادرات صناعة عمان لـ 2.216 مليار دينار

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الرياض - احمد صلاح - وصلت صادرات صناعة عمان خلال الثلث الأول من العام الحالي، الى 2.216 مليار دينار، مقابل 1.416 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2021، وفقا لمعطيات إحصائية للغرفة.

وصعدت صادرات غرفة صناعة عمان خلال الثلث الأول من العام الحالي لأرقام غير مسبوقة، وبنسبة 57 بالمئة مدفوعة بزيادة صادرات غالبية القطاعات، وتنوع التوزيع الجغرافي.

وأظهرت الصادرات حركة نمو قوية خلال الثلث الأول من العام الحالي، وفق شهادة المنشأ الصادرة عن الغرفة، قادتها 3 قطاعات رائدة، هي التعدينية والهندسية والغذائية أسهمت مجتمعة بما يقارب 72 بالمئة من صافي النمو الحاصل.

ويشير هذا الصعود التاريخي لصادرات الغرفة، الى قدرة الصناعة الاردنية على تجاوز الصعوبات والمنافسة بالأسواق التصديرية نظرا لجودتها العالية، ما يتطلب توفير المزيد من الممكنات للمصنعين بما يمكنهم من زيادة الانتاج والتوسع بالأعمال التي تولد المزيد من فرص العمل.

وتصل صادرات منتجات الصناعة الاردنية المنتشرة بغالبية مناطق المملكة لأكثر من 142 سوقا حول العالم جراء تصدير 1400 سلعة متنوعة.

ووصل صافي قيمة النمو في صادرات قطاع الصناعات التعدينية خلال الثلث الاول من العام الحالي إلى ما يقارب 376 مليون دينار وذلك باستحواذ الهند على ما يقارب 55 بالمئة تلاها البرازيل والصين ومصر بما نسبته 17.5 و 9.5 و 5.5 بالمئة على التوالي كنسبة من الزيادة.

وعلى صعيد المنتجات احتل كلوريد البوتاس الصدارة بالمساهمة في هذا النمو تلاه الفوسفات وفوسفات الامونيوم الثنائي والإسمنت والمنتجات الإسمنتية علاوة على كربونات الكالسيوم.

ووصل صافي قيمة النمو في صادرات قطاع الصناعات الهندسية خلال الثلث الاول من العام الحالي لما يقارب 166 مليون دينار وذلك باستحواذ الولايات المتحدة على ما يقارب 72 بالمئة من هذه الزيادة ثم السعودية والعراق ولبنان بما نسبته 7.5 و 6.1 و 3.4 بالمئة على التوالي كنسبة من الزيادة.

واحتلت المجوهرات الصدارة في المساهمة في نمو قطاع الصناعات الهندسية، تلاها منتجات الومنيوم من الألواح والصفائح والأبواب والشبابيك وأطرها والخلايا الشمسية والكيبلات واللوحات الكهربائية.

ووصل صافي قيمة النمو في صادرات قطاع الصناعات الغذائية خلال الثلث الاول من العام الحالي إلى 100 مليون دينار، وذلك باستحواذ السعودية على ما يقارب 31 بالمئة من هذه الزيادة، تلاها الإمارات والعراق وسوريا بما نسبته 26.2 و 23.4 و 7.1 بالمئة على التوالي كنسبة من هذه الزيادة.

وعلى صعيد المنتجات جاءت معلبات الحبوب والدجاج الطازج والمبرد والشوكولاتة واللحوم البقرية المجمدة والبيض والمحضرات العلفية، بمقدمة صادرات قطاع الغذاء.

واستحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، على أكثر من نصف صادرات صناعة عمان خلال الثلث الأول من العام الحالي مسجلة ما قيمته 1.203 ملايين دينار.

وحسب المعطيات الاحصائية، ارتفعت صادرات الغرفة إلى الهند خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 462 مليون دينار مقابل 180 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 157 بالمئة، جعلتها في مقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.

وارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 312 مليون دينار مقابل 272 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2021، وبنسبة زيادة 15 بالمئة.

واشارت المعطيات الاحصائية الى ان صادرات صناعة عمان زادت خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى السعودية، بنسبة 20 بالمئة، لتصل لنحو 236 مليون دينار، مقارنة مع 196 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت صادرات الغرفة إلى العراق خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى نحو 193 مليون دينار مقابل 168 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة زيادة 15 بالمئة.

وسجلت صادرات الغرفة الى الجارة السورية زيادة خلال الثلث الأول من العام الحالي نسبتها 30 بالمئة، لتصل الى 35 مليون دينار، مقارنة مع 27 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2021.

وارتفعت الصادرات كذلك الى فلسطين بنسبة 11 بالمئة، لتبلغ 41 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الحالي 2022، مقارنة مع 37 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وتوزعت صادرات الغرفة خلال الثلث الأول من العام الحالي 2022، على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة نحو 677 مليون دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل 478 دينارا، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات نحو 307 ملايين دينار.

وبلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ما قيمته 233 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 155 مليون والجلدية والمحيكات 137 مليون دينار.

وتوزعت بقية صادرات الغرفة على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 94 مليون دينار والبلاستيكية والمطاطية 92 مليون دينار، والإنشائية 35 مليون دينار والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة نحو 7 ملايين دينار.

يذكر أن غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962 وتضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل إلى حوالي 5 مليارات دينار.

وتلعب الصناعة التي تشغل اليوم 254 الف عامل وعاملة، دورا محوريا بالميزان التجاري للمملكة، وتسهم بما نسبته 93 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، بقيمة تصل الى 5 مليارات دينار سنويا، فيما يصل حجم الاستثمار بالقطاع بالوقت الحالي 15 مليار دينار.