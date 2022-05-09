سريلانكا تطلب تمويلا طارئا بقيمة 100 مليون دولار من البنك…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 مايو 2022 10:08 صباحاً - قالت وزارة المالية في سريلانكا الأحد إن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يدرس منح 100 مليون دولار كتمويل طارئ لسريلانكا.

وأضافت في بيان أن سريلانكا طلبت دعم سيولة النقد الأجنبي للبنوك الحكومية من البنك.

وقال وزير المالية، علي صبري، الأسبوع الماضي، إن اقتصاد الجزيرة الواقعة جنوبي آسيا يعاني من أزمة بسبب الوباء وارتفاع أسعار النفط وخفض الضرائب من قبل حكومة الرئيس جوتابايا راجاباكسا، حيث انخفضت الاحتياطيات الأجنبية القابلة للاستخدام إلى 50 مليون دولار.

وأدى نقص المواد الغذائية والوقود والأدوية المستوردة إلى خروج الآلاف إلى الشوارع في أكثر من شهر من الاحتجاجات السلمية.

ويستمد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية متعدد الأطراف، الذي تأسس في 2014 لتشجيع الاستثمار في البنية التحتية في جميع أنحاء آسيا، معظم تمويله من الصين.

والصين هي أكبر مقرض ثنائي في سريلانكا، برصيد مستحق يبلغ 6.5 مليار دولار تم إقراضه في الغالب على مدى العقد الماضي لمشاريع البنية التحتية الكبيرة، بما في ذلك الطرق السريعة، والميناء والمطار ومحطة الطاقة بالفحم.