مال وأعمال

السعودية: الملك سلمان أجرى اليوم منظارا للقولون.. وبقاؤه في…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر السعودية: الملك سلمان أجرى اليوم منظارا للقولون.. وبقاؤه في… من قسم مال واعمال

CairoBank

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 مايو 2022 09:11 صباحاً - سكاي نيوز عربية – أفاد بيان للديوان الملكي بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أجرى، اليوم الأحد، منظارا للقولون.

predco_adv_2021

وجاء في بيان الديوان الملكي، الذي نقلته كالة الأنباء السعودية: “أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ظهر هذا اليوم الأحد 7 شوال 1443هـ، الموافق 8 مايو 2022م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة منظار للقولون”.

Edita2021
NTRA 2022

وأضاف: “وقد كانت النتيجة سليمة ولله الحمد، وقد قرر الفريق الطبي بقاءه في المستشفى لبعض الوقت للراحة”.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية: الملك سلمان أجرى اليوم منظارا للقولون.. وبقاؤه في… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا