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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السعودية: الملك سلمان أجرى اليوم منظارا للقولون.. وبقاؤه في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 مايو 2022 09:11 صباحاً - سكاي نيوز عربية – أفاد بيان للديوان الملكي بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أجرى، اليوم الأحد، منظارا للقولون.
وجاء في بيان الديوان الملكي، الذي نقلته كالة الأنباء السعودية: “أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ظهر هذا اليوم الأحد 7 شوال 1443هـ، الموافق 8 مايو 2022م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة منظار للقولون”.
وأضاف: “وقد كانت النتيجة سليمة ولله الحمد، وقد قرر الفريق الطبي بقاءه في المستشفى لبعض الوقت للراحة”.
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