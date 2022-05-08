رئيس الوزراء ومحافظ المركزي يتابعان إجراءات توفير تمويل…

دبي - احمد فتحي في الأحد 8 مايو 2022 11:06 مساءً - دوت الخليج – اجتمع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري؛ لمتابعة سبل تيسير إجراءات توفير التمويل للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.

وأشار مدبولي، في مستهل الاجتماع، إلى الجهود المبذولة بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري على مدار الفترة الماضية لتدبير النقد الأجنبي المطلوب لتوفير السلع الاستراتيجية ومستلزمات الانتاج.

وأكد رئيس الوزراء وجود تنسيق مستمر بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن.

كما أكد مدبولي ضرورة عقد اجتماعات دورية مع المُصنعين؛ للوقوف على احتياجاتهم من العملة الصعبة اللازمة لتوفير مدخلات الإنتاج، تنفيذا لتكليفات الرئيس بدعم الصناعة المصرية.

من جانبه، قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن اجتماعات دورية ستعقد مع المُصنعين، وسيتم العمل على حل أي مشكلة قد تطرأ، كما ستتم دراسة أي حالة يتم تقديمها، مؤكدا أن “هدفنا هو دعم الصناعة المصرية”.

حضر الاجتماع: نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ومسئولي البنك المركزي المصري.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كلف، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، بإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، لتعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز للمصنعين.