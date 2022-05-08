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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي يوجه باستكمال تطهير بعض مناطق شمال سيناء من العناصر… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 8 مايو 2022 10:09 مساءً - دوت الخليج – وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي عناصر إنفاذ القانون باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية، وكذلك الاستمرار في تنفيذ جميع الإجراءات الأمنية التي تسهم في القضاء على الإرهاب بأشكاله كافة.
جاء ذلك خلال ترؤس السيسي، صباح اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لمتابعة تداعيات الحادث الإرهابي الذي استهدف عددا من رجال القوات المسلحة، خلال أدائهم الواجب الوطني، وكذلك الإجراءات المنفذة لملاحقة العناصر التكفيرية الهاربة والقضاء عليها.
وأشاد السيسي، خلال الاجتماع، بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة لتجفيف منابع الإرهاب واقتلاع جذوره من شبه جزيرة سيناء، بالتعاون مع الأهالي الشرفاء، بالإضافة إلى جهودها في إنجاز المشروعات القومية العملاقة بالتعاون مع مؤسسات الدولة كافة.
كما أكد تقدير الشعب المصري للتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.
وناقش الاجتماع، أيضًا، عددا من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها لحماية الأمن القومي المصري على الاتجاهات الاستراتيجية كافة للدولة.
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