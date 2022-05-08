نعرض لكم الان تفاصيل خبر الولايات المتحدة تقيد استخدام لقاح جونسون بسبب جلطات دموية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 8 مايو 2022 09:11 مساءً - العربية دوت نت – وضع مسؤولو الصحة الأمريكيون قيودا صارمة على استخدام لقاح كورونا من شركة جونسون آند جونسون، بعد أن اكتشف الباحثون مخاطر حدوث جلطات دموية نادرة، ولكنها خطيرة عند استخدام اللقاح.

من جانبها، قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA إن لقاح جونسون آند جونسون يجب أن يعطى فقط للبالغين الذين لا يمكنهم أو لن يقبلوا لقاحا مختلفا من كوفيد.

واقترح مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة لأشهر أن يحصل الأمريكيون على لقاح فايزر – بيونتك، أو مودرنا بدلاً من لقاح جونسون آند جونسون، وفقاً لما ذكرته “AP”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وقال رئيس اللقاحات في إدارة الغذاء والدواء، الدكتور بيتر ماركس، إن الوكالة تصرفت بعد فحص البيانات المتعلقة بخطر الإصابة بجلطات دموية تهدد الحياة، حيث وجدت أن الخطر يقتصر على لقاح جونسون آند جونسون في أول أسبوعين بعد التطعيم.

وأضاف ماركس: “إذا تلقيت اللقاح قبل ستة أشهر، فلا داعي للقلق حاليا ولا يوجد تهديد من أثار جانبية للقاح”.

ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لقاح جونسون آند جونسون، موافقة الاستخدام الطارئ في فبراير من العام الماضي للبالغين. واعتبر اللقاح أداة مهمة في مكافحة الوباء لأنه لا يتطلب سوى جرعة واحدة، لكن اللقاح المنفرد أثبت أنه أقل فعالية من اللقاح الذي تستخدمه شركة فايزر ومودرنا.

وفي ديسمبر، أوصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها استخدام لقاحات مودرنا وفايزر على حساب لقاح جونسون آند جونسون بسبب مشكلات السلامة.

واعتبارا من منتصف مارس، حدد العلماء الفيدراليون 60 حالة من الآثار الجانبية، بما في ذلك 9 حالات أدت إلى الوفاة.

بموجب أوامر إدارة الغذاء والدواء الجديدة، لا يزال من الممكن إعطاء لقاح جونسون آند جونسون للأشخاص الذين لديهم ردود فعل سيئة تجاه لقاحات كوفيد الأخرى.

وتشمل أعراض الجلطات الدموية النادرة حدوث صداع شديد بعد أسبوع أو أسبوعين من لقاح جونسون آند جونسون، بالإضافة إلى آلام في المعدة وغثيان.