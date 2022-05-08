2.7 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السخنة أبريل الماضي

دبي - احمد فتحي في الأحد 8 مايو 2022 06:11 مساءً - تلقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى الإفراج عن مشمول 9 آلاف و733 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك السخنة، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات»، أبريل الماضي.

وأكد التقرير بلوغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة 652 مليونًا و478 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات نحو 2 مليار و97 مليونًا و543 ألف جنيه.

وأوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السخنة، صدرت مشمول 1273 بيانًا جمركيًا خلال أبريل الماضي، معظم أصنافها من: «الرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس، والرخام»، بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و578 مليونًا و81 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 2 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة، خلال أبريل الماضى بلغت 2 مليار و750 مليونًا و22 ألف جنيه.