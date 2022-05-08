نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسامة بشاي: شركات المقاولات تأمل في تحمل الحكومة جزءا من… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 8 مايو 2022 06:11 مساءً - ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ قال أسامة بشاي الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشون، إن شركات المقاولات بمختلف أحجامها تحاول مواجهة التضخم العالمي في أسعار المواد الأساسية خلال الوقت الحالي، وتداعياته على حركة أعمالها، إلى جانب آثار القواعد الجديدة للاستيراد على الجداول الزمنية للمشروعات. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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