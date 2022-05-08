مال وأعمال

هاني أمان: اجتماع منتصف يونيو لبحث أسعار منتجات الشرقية…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هاني أمان: اجتماع منتصف يونيو لبحث أسعار منتجات الشرقية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 8 مايو 2022 06:11 مساءً - إسلام سالم _ قال هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان – إيسترن كومباني، إن مجلس إدارة الشركة سيعقد اجتماعًا منتصف الشهر المقبل، لمناقشة وبحث تكلفة الإنتاج في ظل الظروف الحالية المتمثلة في ارتفاعات أسعار مدخلات الإنتاج وندرة المواد الخام، وصعود الدولار مقابل الجنيه، بجانب الاعتمادات المستندية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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