انت الان تتابع خبر هبوط حاد لأسعار الذهب في عمان لهذا السبب المفاجئ ويصل سعره لهذا الحد الغير متوقع في تعاملات اليوم! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شهدت اسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم (الاحد) هبوطا آخر مقارنة بأسعار امس ، حيث سجل سعر عيار 21 بمبلغ 20.42 ريال ، حيث ان متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في سلطنة عمان بالريال العماني بلغ كما سوف نوضحه بالجدول التالي:

ملحوظة: الأسعار هذه وفق اخر وقت للجلسة التي تداول فيها مساء يوم الجمعة ، حيث تعد آخر جلسات الأسبوع، كما إنها تختلف من محل لاخر:

شهدت اسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم (الاحد) هبوطا آخر مقارنة بأسعار امس ، حيث سجل سعر عيار 21 بمبلغ 20.42 ريال ، حيث ان متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في سلطنة عمان بالريال العماني بلغ كما سوف نوضحه بالجدول التالي:

ملحوظة: الأسعار هذه وفق اخر وقت للجلسة التي تداول فيها مساء يوم الجمعة ، حيث تعد آخر جلسات الأسبوع، كما إنها تختلف من محل لاخر: