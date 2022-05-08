انت الان تتابع خبر هبوط حاد لأسعار الذهب في عمان لهذا السبب المفاجئ ويصل سعره لهذا الحد الغير متوقع في تعاملات اليوم! والان مع التفاصيل
الرياض - احمد صلاح - شهدت اسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم (الاحد) هبوطا آخر مقارنة بأسعار امس ، حيث سجل سعر عيار 21 بمبلغ 20.42 ريال ، حيث ان متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في سلطنة عمان بالريال العماني بلغ كما سوف نوضحه بالجدول التالي:
ملحوظة: الأسعار هذه وفق اخر وقت للجلسة التي تداول فيها مساء يوم الجمعة ، حيث تعد آخر جلسات الأسبوع، كما إنها تختلف من محل لاخر:
شهدت اسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم (الاحد) هبوطا آخر مقارنة بأسعار امس ، حيث سجل سعر عيار 21 بمبلغ 20.42 ريال ، حيث ان متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في سلطنة عمان بالريال العماني بلغ كما سوف نوضحه بالجدول التالي:
ملحوظة: الأسعار هذه وفق اخر وقت للجلسة التي تداول فيها مساء يوم الجمعة ، حيث تعد آخر جلسات الأسبوع، كما إنها تختلف من محل لاخر:
|الوحدة
|ريال عماني
|دولار أمريكى
|
|23.34 ريال
|$60.58
|سعر الذهب عيار22
|21.39 ريال
|$55.53
|اسعار الذهب عيار 21
|20.42 ريال
|$53.01
|اسعار الذهب عيار 18
|17.50 ريال
|$45.44
|سعر الذهب عيار 14
|13.61 ريال
|$35.34
|سعر الذهب عيار 12
|11.67 ريال
|$30.29
|اسعار أوقية الذهب
|725.74 ريال
|$1,884
|اسعار جنيه الذهب
|163.35 ريال
|$424.08
|اسعار كيلو الذهب
|23,336 ريال
|$60,582