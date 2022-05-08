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هبوط حاد لأسعار الذهب في عمان لهذا السبب المفاجئ ويصل سعره لهذا الحد الغير متوقع في تعاملات اليوم!

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الرياض - احمد صلاح - شهدت اسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم (الاحد) هبوطا آخر مقارنة بأسعار امس ، حيث سجل سعر عيار 21  بمبلغ 20.42   ريال ، حيث ان متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في سلطنة عمان بالريال العماني بلغ كما سوف نوضحه بالجدول التالي:

ملحوظة: الأسعار هذه وفق اخر وقت للجلسة التي تداول فيها مساء يوم الجمعة ، حيث تعد آخر جلسات الأسبوع، كما إنها تختلف من محل لاخر:

شهدت اسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم (الاحد) هبوطا آخر مقارنة بأسعار امس ، حيث سجل سعر عيار 21  بمبلغ 20.42   ريال ، حيث ان متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في سلطنة عمان بالريال العماني بلغ كما سوف نوضحه بالجدول التالي:

ملحوظة: الأسعار هذه وفق اخر وقت للجلسة التي تداول فيها مساء يوم الجمعة ، حيث تعد آخر جلسات الأسبوع، كما إنها تختلف من محل لاخر:

الوحدة   ريال عماني       دولار أمريكى
   
اسعار الذهب عيار 24    
23.34 ريال $60.58
سعر الذهب عيار22 21.39 ريال $55.53
اسعار الذهب عيار 21 20.42 ريال $53.01
اسعار الذهب عيار 18 17.50 ريال $45.44
سعر الذهب عيار 14 13.61 ريال $35.34
سعر الذهب عيار 12 11.67 ريال $30.29
اسعار أوقية الذهب 725.74 ريال $1,884
اسعار جنيه الذهب 163.35 ريال $424.08
اسعار كيلو الذهب 23,336 ريال $60,582

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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